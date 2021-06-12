Алтайские полицейские вернули мужчине потерянный кошелек

Мужчина поблагодарил правоохранителей Фото: Олег УКЛАДОВ

49-летний механизатор приехал в Бийск на автозаправочную станцию, а вскоре после оплаты топлива заметил, что потерял кошелек. Мужчина обратился за помощью к полицейским, сообщает краевое управление МВД.

– Полицейские приняли заявление и в кратчайшие сроки установили личность человека, который подобрал потерянную вещь. Находку изъяли и вернули хозяину, – отметили в ведомстве.

В портмоне лежали почти 50 тыс. рублей и банковские карты. Механизатор поблагодарил правоохранителей, которые быстро смогли найти его кошелек.