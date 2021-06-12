16-летняя девушка пропала в Алтайском крае

С собой у девушки была черная сумка
Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Барнауле пропала 16-летняя Юлия Бобель. Об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Алтайском крае.
– Местонахождение Юлии Бобель неизвестно с 5 июня 2021 года, – пишут участники отряда.
Приметы пропавшей: рост 153 сантиметра, худощавого телосложения, черные волосы, зеленые глаза.
Предположительно была одета: черное платье в белый горошек, черная куртка, черные кроссовки.
С собой у девушки была черная сумка.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей девушки, просят сообщить по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Для поисков волонтерам требуется помощь добровольцев.