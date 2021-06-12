Томенко призвал ускорить темпы вакцинации в Алтайском крае

Губернатор добавил, что вопрос вакцинации находится на его личном контроле Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко призвал ускорить темпы вакцинации против коронавируса в регионе. Об этом он заявил 11 июня на совещании, посвященному иммунизации в муниципальных образованиях региона, пишет пресс-служба правительства края.

– Темпы вакцинации нужно значительно увеличивать. Желательно увеличивать их от сегодняшнего уровня в четыре-пять раз. Если мы будем продолжать двигаться так, как мы это делаем сегодня, то целевых показателей вакцинации достигнем только к осени следующего года. Что это значит? Появляются риски того, что мы с вами получим третью волну или очередной всплеск заболеваемости, – сказал глава региона.

Виктор Томенко добавил, что вопрос вакцинации находится на его личном контроле.

Для формирования коллективного иммунитета к осени в Алтайском крае нужно вакцинировать не менее 60% взрослого населения, около 1,1 млн человек.Поликлиники и мобильные комплексы в сутки они могут принимать до 15 тысяч человек, однако пока ежедневно прививки против ковида делают от 2 до 2,5 тысячи жителей регион.

По последним данным, в Алтайском крае полностью привиты от коронавируса более 222 тыс. человек.