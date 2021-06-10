95 приусадебных участков остаются подтопленными в барнаульском поселке Затон

В крае идет вторая волна паводка Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В барнаульском поселке Затон остаются подтопленными 95 приусадебных участков. Как сообщили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, это меньше, чем вчера, а, значит, ситуация постепенно улучшается.

- На месте работают спасатели муниципального отряда, местная администрация. Выше по течению Оби, в районе села Усть-Пристань, отмечен рост уровня воды. Поэтому в перспективе возможен рост уровня и в районе краевой столицы. По данным Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 10 по 13 июня в связи с выпавшими осадками в районе Барнаула возможен подъем уровней воды до отметок 555-570 сантиметров, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

Как пояснили в ГУ МЧС по Алтайскому краю, пока обстановка по второй волне паводка остается стабильной. Подтопленных жилых домов нет, уровень воды в реках ниже критического.

- Идет вторая волна паводка. Несмотря на наш оптимизм, предполагаем, что может быть некоторое повышение уровня воды на Чарыше, Ануе, Катуни, Бии и Оби, но по всем сводкам, которые мы сегодня получаем, уровни воды во всех реках, кроме Оби, у нас ниже критических отметок. Это нормальная обстановка, думаю, что здесь все у нас будет в порядке, - подчеркнул зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко.

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