Представителей Алтайского края приглашают на Международный молодежный экономический форум

Петербургский международный экономический форум пройдет 2-5 июня Фото: скриншот

Продолжается регистрация на Международный молодежный экономический форум, который состоится 5 июня в рамках Петербургского международного экономического форума. Его соорганизаторами выступают Фонд Росконгресс, Федеральное агентство по делам молодежи и Российский центр содействия молодым специалистам. Участники обсудят ключевые экономические и социальные вопросы с крупнейшими российскими и международными экспертами.

К участию приглашают молодых предпринимателей, специалистов, студентов, а также лидеров и представителей общественных организаций в возрасте от 18 до 35 лет. Программа форума состоит из инвестсессий, пленарных заседаний, панельных дискуссий, лекций и открытых диалогов с участием молодых людей, представителей власти, лидеров бизнес-сферы, в том числе иностранных экспертов. Участники познакомятся с потенциальными партнерами и единомышленниками, поделятся опытом, обменяются контактами, а также смогут применить на практике навыки делового общения, сообщает Краевой дворец молодежи.

Пройти регистрацию на Международный молодежный экономический форум можно на его официальном сайте. Также необходимо пройти дополнительную регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России».