Еще одно уголовное дело завели после избиения подростками 11-летней девочки в Барнауле

Задержана одни из зачинщиц избиения Фото: Олег УКЛАДОВ

Следователи возбудили еще одно уголовное дело после избиения 11-летней девочки из Барнаула. На этот раз по статье «Халатность», сообщает пресс-служба регионального СУСКа.

- Вопиющее по своей жестокости преступление стало результатом ненадлежащей работы со стороны ответственных лиц системы органов профилактики и образования города Барнаула и регионального правительства, - считают в следственном управлении.

Напомним, 23 мая 14-летняя школьница вместе со своими сверстницами в одном из заброшенных домов города сначала избила, а затем совершила иные действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Все происходящее они записывали на видео, а затем отправили его матери потерпевшей, а также опубликовали в сети.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Предполагаемая виновница издевательств заключена под стражу.

В рамках нового уголовного дела следователям предстоит дать юридическую оценку действиям должностных лиц администрации края, министерства образования, администрации Барнаула и городского комитета по образованию на предмет халатности.

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