На площадке ПМЭФ возводят экспозицию, представляющую Алтай

Алтайский край Фото: Анна СЕМИНА

В эти дни на площадке, где со 2 по 5 июня пройдет Петербургский международный экономический форум, идет строительство экспозиции, которая представит во всей красе Сибирь в целом и Алтайский край в частности.

- У нас сформирован инвестиционный портфель, который содержит информацию о ключевых проектах, обеспечивающих развитие огромной территории. 208 инвестпроектов на 16,4 трлн рублей, 117 тысяч высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест, - рассказал «КП-Новосибирск» председатель Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ «Сибирское соглашение» Геннадий Гусельников.

По его мнению, если данные проекты будут реализованы, то это придаст Сибири новый современный облик. Так что для общего представления следует рассматривать их комплексно. Это первый подобный опыт.

Идея сформировать единый бренд «Большая Сибирь» и соединить все планы в единый инвестиционный портфель принадлежит «Сибирскому соглашению».

Сибирь будет представлена единым стендом с нестандартным дизайном. Он будет выглядеть, как макет поезда. Наши представители уверены, что он непременно привлечет внимание гостей форума.