В ДТП с участием машины депутата погибла беременная женщина

Погибшие скончались до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате ДТП, произошедшего накануне рано утром, 26 мая на Чуйском тракте, погибла беременная женщина. По предварительным данным, в их автомобиль врезалась машина депутата АКЗС Вадима Смагина, пишет портал «Новостиалтая.рф».

- В результате жесткого ДТП, случившегося накануне под Барнаулом, погибли беременная женщина и ее отец, - пишет источник.

По его информации, Смагин ехал в командировку по партийным делам и на сессию АКЗС. Сам он в результате аварии получил серьезные травмы и в настоящее время находится в стационаре одной из больниц Барнаула, где проходит обследования. Его состояние и характер повреждений не уточняют. По некоторым данным, у него могут быть серьезные травмы, которые предполагают длительную реабилитацию.

Также как стало известно, на второй машине Mitsubishi Outlander был установлен видеорегистратор. Возможно, он поможет установить картину произошедшей трагедии.

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