ВТБ нарастил выдачу розничных кредитов в регионах Алтая на четверть

В 1 квартале 2021 года жители Алтайского края и Республики Алтай оформили в ВТБ кредитов на сумму более 6 млрд рублей, что на 24% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Розничный кредитный портфель банка по итогам квартала превысил 50 млрд рублей (+4% к началу года).

Немногим более половины объема продаж приходится на потребительское кредитование: в 1 квартале банк предоставил жителям Алтайского края и Республики Алтай около 5,5 тысяч кредитов наличными на сумму 3,3 млрд рублей - на треть больше, чем в прошлом году. Популярность этого вида кредитования растет на фоне тренда на реализацию отложенного спроса населения, доступных условий по продукту, а также активного использования клиентами цифровых каналов.

Объем продаж жилищных кредитов за отчетный период вырос на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и составил 2,7 млрд рублей. В 1 квартале жители регионов Алтая оформили в ВТБ более полутора тысяч кредитов на покупку недвижимости. Сохранению спроса на ипотеку, как и в прошлом году, способствуют такие факторы, как программа господдержки, улучшение условий по кредитам и рефинансированию, цифровизация процесса подачи документов и одобрения ипотечных заявок.

Отмечается рост активности в сегменте автокредитования: по итогам 1 квартала объем выдач увеличился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний чек кредита на покупку авто составил 925 тысяч рублей.