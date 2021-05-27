Подготовку к следующему отопительному сезону начали в Алтайском крае

заседание правительства края Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В правительстве Алтайского края 26 мая состоялось совещание по итогам отопительного сезона. Его провел губернатор Виктор Томенко, сообщает пресс-служба правительства.

- Сегодня мы должны дать оценку тому, как проходил осенне-зимний сезон 2020 - 2021 годов. Проходил он с определенными издержками, инцидентами, перебоями - событиями, требующими исключения их повторения в будущем. Такова особенность сибирских регионов и нашего края, в частности, что уже сегодня необходимо готовиться к новому отопительному осенне-зимнему сезону, - подчеркнул Виктор Томенко.

Тем не менее, участники совещания подчеркнули, что, несмотря на некоторые нештатные ситуации, в целом качество подготовки к новому отопительному сезону улучшается. Определенные результаты дает и программа модернизации.

- Однако ряд острых вопросов требует оперативного решения. Работа над ними включена в планы правительства Алтайского края, - добавляют в пресс-службе.

Улучшается и качество подготовки к отопительному сезону и в муниципалитетах, что тоже не может не радовать.

- Впервые большинство задач выполнены. Это должно стать нормой. Для этого важна роль руководителей на местах. Система власти на местах должна работать, именно как система, - сказал губернатор.

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