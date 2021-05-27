Треть барнаульцев хотели бы ходить в офис с животными

В большей степени эту идею поддерживают женщины – 67% против 33% мужчин Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько барнаульцев хотели бы брать на работу своих питомцев.

- Из-за пандемии россияне стали больше времени проводить дома со своими животными и были бы не против брать их с собой на работу. По данным онлайн-опроса, который был проведен 22-26 мая во всех регионах страны (2225 респондентов), в том числе в Барнауле, 31% опрошенных хотели бы время от времени брать питомца с собой в офис, если бы была такая возможность, - сообщают сотрудники сервиса.

В большей степени эту идею поддерживают женщины – 67% против 33% мужчин. Активнее всего за pet-friendly офисы выступают респонденты возрастной категории 25-34 года – 45%, гласят данные опроса. В меньшей степени готовы разделить рабочий процесс с животными работники старше 45 лет – таких всего 21%.

Так, сегодня в США каждая пятая компания разрешает посещать офис вместе с домашними животными, в Европе – каждая десятая. В России эта традиция только зарождается, но некоторые прогрессивные IT-компании, стараясь создать максимально комфортные условия для своих сотрудников, также уже предоставили такую возможность.

Россия входит в число стран с наибольшим количеством питомцев, проживающих в семьях.