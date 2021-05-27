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Здоровье27 мая 2021 7:44

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 мая 2021 года составило 51404

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 мая 2021 года
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Уже больше 51 тысячи жителей Алтайского края заразились коронавирусом

Уже больше 51 тысячи жителей Алтайского края заразились коронавирусом

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 27 мая 2021 года увеличилось на 61 новый случай и составила 51 404 человека.

- За минувшие сутки в крае зарегистрирован 61 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул – 24, Заринск – 7, Камень-на-Оби, Новоалтайск, Рубцовск, Первомайский район – по 4 заболевших, Поспелихинский район – 3, Павловский, Ребрихинский районы – по 2 заболевших, Бийский, Залесовский, Ключевской, Локтевский, Мамонтовский, Рубцовский, Тальменский район - по 1 заболевшему, - сообщает региональный оперштаб.

Кроме того, выписку получили еще 66 теперь уже бывших пациентов (46 364). Скончались восемь человек (3196).

Продолжают лечение в ковидных госпиталях 483 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом, а также 151 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

- Количество тяжелобольных – 146, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 55, - добавляет оперштаб.

На долечивании дома находятся четыре бессимптомных вирусоносителя и 128 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

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