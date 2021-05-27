В Барнауле пассажирам пришлось толкать трамвай

(фото: скриншот страницы сообщества "Инцидент Барнаул")

В среду, 26 мая, в Барнауле пассажирам трамвая пришлось толкать вагон, чтобы уступить движение другим.

О происшествии рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

- На улице Малахова стоят трамваи. Люди пытаются один из них столкнуть с переезда, - говорится в сообщении.

Дело в том, что конкретно этот вагон встал на переезде и перекрыл путь автотранспорту. В итоге на помощь пришли сами пассажиры. Они попытались столкнуть многотонную махину. Однако получилось у них это или нет, не уточняется.

Кроме того, очевидцы рассказывали, что в тот период в районе ТРЦ «Огни» скопилось около семи вагонов. Не исключено, что возникли перебои с электричеством.