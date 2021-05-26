Четыре человека погибли за месяц в Алтайском крае

Двое из жертв водной стихии – дети Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

С начала мая на водоемах Алтайского края погибли четыре человека, в том числе двое детей. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, с приходом теплой погоды стоит помнить о правилах поведения у воды.

- Эти трагические случаи – повод задуматься для каждого, особенно сейчас, когда в крае установилась жаркая погода и отдых на воде в приоритете у граждан. Стоит напомнить: безопасный отдых возможен только на проверенных специалистами Государственной инспекции по маломерным судам пляжах. Пляж – это не традиционно сложившийся участок берега, на котором купается много людей, а специально оборудованное место, на котором отдых будет не только приятен, но и, самое главное, безопасен, - отмечают спасатели.

В этом году планируют открыть 55 официальных пляжей, девять из них - в детских оздоровительных учреждениях. Открыться должен и городской пляж Барнаула, но точная дата еще неизвестна. По данным МЧС, открытие зависит от прохождения второй волны паводка.

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