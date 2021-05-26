Алтайский депутат пострадал в ДТП с двумя погибшими на Чуйском тракте

Авария произошла рано утром на 225-м км автодороги Р-256 Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 26 мая, на Чуйском тракте произошла авария с двумя погибшими. По информации «Банкфакса», одним из участников ДТП стал депутат фракции «Единая Россия» в Алтайском Заксобрании, гендиректор ООО «Бочкаревский пивоваренный завод» Вадим Смагин.

- Несмотря на серьезные травмы, он якобы смог сам вызвать «скорую» и полицию. Официально подтвердить эту информацию пока не удалось, а его помощница отказалась от комментариев, - отмечает издание.

Напомним, авария произошла рано утром на 225-м км автодороги Р-256: столкнулись две иномарки - Mitsubishi Outlander и Land Rover. Водитель и пассажирка первой машины скончались на месте происшествия до приезда медиков. Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

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