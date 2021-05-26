В Барнауле силовики задержали студента, пошутившего про взрыв школы

Школу, в которой парень учился до 10 класса, обследовали Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле задержали студента Алтайского транспортного техникума, который решил пошутить и опубликовал в соцсетях пост с угрозой устроить взрыв в школе. Шутника уже задержали полицейские.

Как сообщает тelegram-канал Unusual Crimes Barnaul, парень разместил на своей странице воо Вконтакте пост с надписью «Я завтра взорву школу, и что вы мне сделаете?». Запись увидели сотрудники Центра по противодействию экстремизму, также информацию получили полицейские. В итоге парня задержали в его доме, изъяли смартфон и компьютер.

Школу, в которой парень учился до 10 класса, обследовали, взрывных устройств там не было. Сам молодой человек пояснил, что всего лишь хотел пошутить. В итоге его поставили на учет в органах ПДН.