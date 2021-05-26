На улице Попова в Барнауле заменят два участка тепломагистрали

Один из участков Фото: предоставлено пресс-службой

Сибирская генерирующая компания в этом году отремонтирует сразу два участка тепловых сетей на улице Попова в городе Барнауле. Оба на магистральных теплотрассах, но на разных.

Магистральная теплосеть М-32

Самая протяженная магистраль на улице Попова — это М-32. Ее ввели в эксплуатацию 40 лет назад — в 1981 году — вместе с пуском Барнаульской ТЭЦ-3, от которой она тянется. Протяженность теплотрассы — 9,9 км (в однотрубном исчислении). Географически она проложена от ТЭЦ-3 на улице Трактовой и далее по Попова до проспекта Энергетиков. Тепло от нее получают 925 разных объектов, в том числе 371 многоквартирный дом и 228 — частных. Живут в них 87,5 тысячи барнаульцев.

Диаметр труб, которые тут проложены, равен 800 мм. Масштаб можно оценить, ведь на протяжении 1,6 км магистраль тянется на улице Попова над землей.

За последние 5 лет на этой магистральной теплосети выявлено 38 повреждений: в период отопительного сезона — 4. в период гидравлических испытаний — 23, в межотопительный период —11.

Капитально ремонтировать эту теплотрассу начали еще в 2012 году. Тогда поменяли 36 метров трубы, по трассе это 18 метров. Еще одна реновация была в 2018 году, тогда поменяли 35 метров трубы.

Этим летом Сибирская генерирующая компания продолжит работы на отрезке в районе здания №181, остановка «Тейси».

Тут специалисты заменят 275,2 метра труб, а также компенсатор. К работам специалисты уже приступили.

За последние 4 года именно на этом отрезке произошло 3 повреждения: одно в период гидравлических испытаний и два в ходе отопительного сезона. Во время опрессовки в мае 2019 года труба не выдержала — произошел выход воды на поверхность. Серьезных проблем избежали, вода была не горячая, но движение транспорта оказалось затруднено.

Магистральная теплосеть М-410

Второй участок Фото: предоставлено пресс-службой

Магистраль М-410 тоже проложена на улице Попова — от пересечения с улицей Эмилии Алексеевой в сторону улицы Кавалерийской. Ее протяженность 1,84 км (в однотрубном исчислении), а диаметр 400 мм — скромнее, чем у М-32.

Введенная в эксплуатацию в 1973 году, она снабжает теплом чуть больше 16 тысяч жителей: 43 многоквартирных дома и один частный.

Порывы на ней происходили часто. За последние 5 лет было 11 повреждений, все в ходе опрессовки.

К плановой замене теплосети специалисты приступили в 2009 году, тогда переложили 135 метров трубопроводов. Затем в 2011 году — 140 метров труб, в 2018 году — 96 метров, в 2019 году — 116 метров. Таким образом, обновлено уже более четверти коммуникаций.

В текущем году заменить предстоит еще 255,2 метра труб в районе Озерок. В период гидравлических испытаний 2018 и 2019 годов на этом участке было обнаружено 5 повреждений.

Участок проложен под улицей Попова, поэтому на время работ движение будут частично ограничивать.

Напомним, в этом году Сибирская генерирующая компания планирует заменить 29 км трубопроводов отопления и горячей воды в Барнауле. Общие сумма вложений составит 1,3 млрд рублей.