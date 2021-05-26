ВТБ снижает ставки по ипотеке при переходе на зарплатный проект

Банк улучшает условия по ипотечным программам для клиентов, которые планируют перейти на зарплатное обслуживание в ВТБ. Ставка для них снижается на 0,5 п.п. от базовых условий. При использовании электронных сервисов для оформления сделки ставка для них будет еще ниже.

Для того чтобы воспользоваться новыми условиями, необходимо заключить ипотечный договор и в течение трех месяцев после этого перевести зарплату в ВТБ. Чтобы снизить ставку, необходимо воспользоваться сервисами электронной регистрации залога в Росреестре и Сервисом безопасных расчетов (СБР).

«Как правило, для снижения ставки банки просят клиентов несколько месяцев получать зарплату на свои карты. Мы решили изменить этот подход, чтобы упростить процесс покупки квартиры и сделать ипотеку доступнее и для тех граждан, которые только планируют перейти на зарплатное обслуживание в ВТБ. Для них мы теперь предлагаем одну из самых выгодных ставок на рынке. При этом кредитное решение клиента действует четыре месяца. Это позволит спокойно подобрать квартиру и не беспокоиться об изменении ставки. В совокупности с передовыми технологиями по цифровизации ипотечных сделок такая услуга может быть востребована тысячами новых клиентов», - комментирует Михаил Сероштан, вице-президент, начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ.

Ранее в мае ВТБ снизил ставки по ипотеке с господдержкой и ставки для зарплатных клиентов, заемщиков с высоким первым взносом и пользователей электронных сервисов Группы ВТБ.

Электронную регистрацию залога в Россреестре, Сервис безопасных расчетов предоставляет экосистема недвижимости «Метр квадратный» (проект Группы ВТБ). Электронная регистрация и СБР позволяют провести сделку с недвижимостью быстро и в режиме онлайн. Сервисы являются платными, стоимость зависит от региона проведения сделки. Предложение для клиентов, желающих перейти на зарплатный проект в ВТБ, действует при оформлении заявки на ипотеку до 31 июля 2021 г.

ВТБ – один из лидеров рынка ипотечного кредитования в России. По итогам четырех месяцев этого года банк нарастил выдачу ипотеки на четверть по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Объем продаж вырос до 314 млрд рублей. В рамках стратегии по цифровизации в 2020 г. ВТБ первым в России провел полностью дистанционные сделки по ипотеке, по итогам 2021 г. банк планирует оформлять уже каждую шестую ипотеку без визита клиента.