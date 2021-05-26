Алтайскому губернатору доложили о ЧП с надругательством над школьницей

Ребенку сейчас оказывают медицинскую и психологическую помощь Фото: Олег УКЛАДОВ

23 мая в Барнауле трое девочек-подростков надругались над ученицей начальных классов. О ЧП уже доложили губернатору Алтайского края.

- Итоги проверки были доложены Губернатору Алтайского края. Виктор Томенко поручил всесторонне изучить ситуацию и обстоятельства, которые привели к насилию над девочкой, и оказать всю необходимую помощь пострадавшей и её семье, - отметили в пресс-службе краевого правительства.

В настоящий момент представители министерств образования и здравоохранения, секретарь комиссии по делам несовершеннолетних выясняют обстоятельства произошедшего. Пострадавшей девочке оказывают всю необходимую психологическую и медицинскую помощь.

0 На месте работают уполномоченный по правам ребенка Ольга Казанцева и следователи Следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю, - добавили в администрации региона.

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