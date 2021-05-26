В Алтайском крае назначили временно исполняющего обязанности министра транспорта

Ранее с поста главы уволился Александр Дементьев Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 26 мая, губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил временно исполняющего обязанности министра транспорта. Им стал заместитель главы министерства, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

- Губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о том, что на заместителя министра транспорта Алтайского края, начальника управления дорожного хозяйства Валерия Никитюка с 25 мая возложено временное исполнение обязанностей по должности министра транспорта региона, - подчеркивают в телеграм-канале администрации края.

Ранее стало известно, что министр Александр Дементьев уволился по собственному желанию. Глава региона уже принял его отставку.

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