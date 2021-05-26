Два человека погибли после столкновения иномарок на Алтае

Два человека погибли на месте до приезда медиков Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 26 мая, на трассе в Первомайском районе произошла смертельная авария. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, два человека погибли.

- ДТП произошло сегодня, около 7 часов 50 минут, на 225 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт». Сотрудники ГИБДД незамедлительно выехали на место происшествия для оказания помощи пострадавшим и организации дорожного движения, - отметили в Госавтоинспекции.

Установлено, что столкнулись две иномарки - Mitsubishi Outlander под управлением мужчины 1964 года рождения и Land Rover, которым управлял мужчина 1974 года рождения. Водитель и пассажир первой машины скончались на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Все обстоятельства произошедшего на месте выясняют сотрудники ГИБДД.