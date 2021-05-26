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Общество26 мая 2021 4:53

В двух барнаульских поселках ремонтируют дороги по нацпроекту

Речь идет о поселках Спутник и Авиатор
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Речь идет о поселках Спутник и Авиатор

Речь идет о поселках Спутник и Авиатор

Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Барнаульские дорожники ремонтируют проезжую часть в поселках Спутник и Авиатор. Как собщили в пресс-службе мэрии, работы проходят в рамках национального проекта.

В настоящее время рабочие срезают поврежденный асфальт на улице Смоленской и копают траншею под бортовой камень на Смородиновой. По этим дорогам проходят автобусы, поэтому их ремонт крайне важен.

- Всего силами подрядчика в поселках Спутник и Авиатор будут отремонтированы пять участков дорог. Кроме Смородиновой и Смоленской, капремонт ожидает улицы Малиновую (от Соловьиной до Декоративной), Малиновую 1-ю (от Кедровой до Смоленской) и Авиаторов (от Декоративной до Малиновой 2-й). Общая площадь всех участков составит почти 27 тысяч квадратных метров, сметная стоимость работ - 34 млн 710 тысяч рублей, - добавили в администрации.

Всего в этом году по нацпроекту отремонтируют 23 дорожных участка. На эти цели выделено 907,2 млн рублей.