Экс-директора алтайской школы будут судить за наезд на ученика

Прокуратура передала в суд дело. Фото: Прокуратура АК

Прокуратура передала в суд дело в отношении бывшего директора школы села Бураново. Мужчину обвиняют в наезде на ученика образовательного учреждения, сообщают в пресс-службе краевого ведомства.

- Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), - отметили в прокуратуре.

Предварительно установлено, что директор нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, находясь недалеко от забора школы, и сбил ребенка. Пешеход получил телесные травмы.

- Водитель автомобиля первую медицинскую помощь пострадавшему не оказал, скорую помощь и полицию не вызвал, скрылся с места преступления, приняв меры к сокрытию поврежденного автомобиля, - добавили в ведомстве.

Уголовное дело будет рассматривать Калманский районный суд.