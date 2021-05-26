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Общество26 мая 2021 4:35

Барнаульские выпускники сдали экзамены по русскому языку

Его написали больше трех тысяч выпускников
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Барнаульские выпускники сдали экзамены по русскому языку

Барнаульские выпускники сдали экзамены по русскому языку

Фото: Олег УКЛАДОВ

Выпускники 9-ых и 11-ых классов барнаульских школ сдали экзамены по русскому языку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, всего тесты писали 470 одиннадцатиклассников и 2925 девятиклассников.

- Экзамен по русскому языку для одиннадцатиклассников прошел в четырех пунктах проведения экзаменов и длился 2 часа 30 минут, для выпускников с ОВЗ и инвалидов – 3 часа 55 минут. Девятиклассники сдавали экзамен 3 часа 55 минут, для них было организовано 28 пунктов проведения экзамена, из них два пункта – на дому, - отметили в мэрии.

28 мая пройдет экзамен по математике для пути выпускников, которые не планируют поступление в вузы. Для девятых классов он состоится 27 мая.

Ранее сообщалось, что в этом году ЕГЭ сдают лишь те, кто планирует поступать в вузы в этом году, а также лица с ограниченными возможностями здоровья.