Жители Центрального района Барнаула остались без электричества на некоторое время

В ближайшее время все горожане получат электроэнергию. Фото: Татьяна Гейнрих

Вечером, 25 мая, в Центральном районе Барнаула некоторые жители остались без света. Как сообщают в мэрии, причина отключения – в повреждении выключателя.

– 18.00 на подстанции 110 киловольт «Восточная» в г. Барнауле произошло повреждение выключателя. В результате у части потребителей было нарушено электроснабжение. Персонал Центральных электрических сетей Алтайского филиала «Россети Сибирь» оперативно приступил к аварийно-восстановительным работам, – сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Сообщается, что в ближайшее время все горожане получат электроэнергию.