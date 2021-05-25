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Общество25 мая 2021 16:18

Жители Центрального района Барнаула остались без электричества на некоторое время

Произошло повреждение выключателя
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В ближайшее время все горожане получат электроэнергию.

В ближайшее время все горожане получат электроэнергию.

Фото: Татьяна Гейнрих

Вечером, 25 мая, в Центральном районе Барнаула некоторые жители остались без света. Как сообщают в мэрии, причина отключения – в повреждении выключателя.

– 18.00 на подстанции 110 киловольт «Восточная» в г. Барнауле произошло повреждение выключателя. В результате у части потребителей было нарушено электроснабжение. Персонал Центральных электрических сетей Алтайского филиала «Россети Сибирь» оперативно приступил к аварийно-восстановительным работам, – сообщают в пресс-службе горадминистрации.

Сообщается, что в ближайшее время все горожане получат электроэнергию.