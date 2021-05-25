В Поспелихинском районе легковушка врезалась в пассажирский автобус

Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП. Фото: Олег УКЛАДОВ

25 мая в Поспелихинском районе произошла авария с участием пассажирского автобуса. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

– Предварительно установлено, что водитель, мужчина 1957 года рождения, двигаясь на автомобиле ВАЗ-2107 со стороны села Поспелиха в сторону села Курья, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом «Киа Гранберд», двигавшимся во встречном направлении по маршруту «Краснощеково - Барнаул», управлял которым водитель, мужчина 1958 года рождения, – рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ-2107 получил серьезные травмы и скончался в больнице. Его пассажира госпитализировали. По предварительным данным, в момент дорожной аварии в салоне автобуса находились 12 пассажиров. Никто из них не пострадал.