Беговой сезон на барнаульском ипподроме откроется 29 мая

Все желающие смогут покататься на лошадях и пони. Фото: Олег УКЛАДОВ

29 мая на Барнаульском ипподроме состоится открытие бегового сезона – 2021. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

– В этот день на Барнаульском ипподроме (пр.Космонавтов, 61) будут разыграны традиционные призы для лошадей орловской рысистой, а также призы: в честь Дня Победы; «Весенний»; открытия летнего бегового сезона и другие, – сообщают в горадминистрации.

На соревнованиях соберутся лучшие наездники Алтайского края. Помимо заездов будет организована развлекательно-показательная программа спортсменов-конников. Все желающие смогут покататься на лошадях и пони. Начало мероприятия в 15.00.