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Происшествия25 мая 2021 15:53

На Алтае мужчина убил старушку гаечным ключом

Он пришел помочь пожилой женщине по хозяйству, но между сельчанами произошла ссора
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Расследование уголовного дела продолжается.

Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Третьяковского района Алтайского края предъявили обвинение в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По данным следствия вечером 20 мая 2021 года дном из сел Третьякоского района обвиняемый пришел в дом к 83-летней местной жительнице, так как ранее она просила его помочь по хозяйству. Между односельчанами произошла ссора из-за того, что мужчина, не спросив разрешения, вошел в дом, – рассказали в пресс-службе СК.

Во время ссоры мужчина ударил старушку сначала палкой по голове, а затем добил гаечным ключом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Криминал