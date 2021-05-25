На Алтае мужчина убил старушку гаечным ключом

Расследование уголовного дела продолжается. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителю Третьяковского района Алтайского края предъявили обвинение в убийстве пожилой женщины. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следкома.

– По данным следствия вечером 20 мая 2021 года дном из сел Третьякоского района обвиняемый пришел в дом к 83-летней местной жительнице, так как ранее она просила его помочь по хозяйству. Между односельчанами произошла ссора из-за того, что мужчина, не спросив разрешения, вошел в дом, – рассказали в пресс-службе СК.

Во время ссоры мужчина ударил старушку сначала палкой по голове, а затем добил гаечным ключом. От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

На данный момент обвиняемый заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.