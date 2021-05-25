В проекте скандальной многоэтажки на Гущина в Барнауле экспертиза нашла нарушения

Новую многоэтажку хотели возвести на ул. Гущина между двумя уже возведенными высотками. Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате экспертизы были найдены нарушения в планахс скандальной многоэтажки между домами на улице Гущина в Барнауле. Об этом сообщает «Банкфакс», ссылаясь на экспертное исследование, проведенное специалистами ООО «ЛЭО «СтройТехЭкспо».

– Специалисты обнаружили в документации 11 нарушений требований градостроительных, противопожарных и санитарных норм, которые, по их мнению, будет невозможно исправить, если дом построят по существующему проекту. Согласно первому пункту, коэффициент застройки земельного участка почти вдвое превышает допустимы норматив: 77,7 % против 40 %, предусмотренных Правилами землепользования и застройки, – сообщает издание.

Также специалисты нашли нарушения в проектировании подземной парковки и в сфере пожарной безопасности. Помимо этого, в отдельный блок эксперты вынесли нарушения, касающиеся норм инсоляции, которые будут нарушены для жильцов нескольких квартир если многоэтажку все же вовездут.

Напомним, ранее новую многоэтажку хотели возвести на ул. Гущина между двумя уже возведенными высотками. Жители беспокоились, что расстояние между домами будет слишком маленьким.