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Звезды25 мая 2021 11:41

В Алтайский край на Шукшинский фестиваль приедут Елена Яковлева и Татьяна Лютаева

Фестиваль пройдет с 20 по 24 июля
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Елена Яковлева будет участвовать в спектакле "Вражда".

Елена Яковлева будет участвовать в спектакле "Вражда".

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Шукшинский фестиваль пройдет на Алтае с 20 по 24 июля. На данный момент прием заявок на кинофестиваль уже завершен. Об этом 25 мая на пресс-конференции рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Уже известны имена некоторых звезд, которые прибудут на Алтай.

– Уже сейчас могу сказать, что в рамках Шукшинских дней запланирован показ спектакля «Вражда» с участием Елены Яковлевой и Татьяны Лютаевой. Так что они будут принимать участие в нашем фестивале, - рассказала Елена Безрукова.

В качестве режиссеров свои заявки на кинофестиваль подали актеры Кирилл Зайцев, Анна Уколова, Дарья Екамасова.

Культура