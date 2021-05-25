Министр культуры Алтайского края прокомментировала уход главного режиссера музыкального театра

Константин Яковлев (фото: сайт Алтайского музыкального театра)

Главный режиссер музыкального театра Алтая Константин Яковлев изъявил желание сменить место работы и переехать в другой город. Во вторник, 25 мая, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова прокомментировала его уход.

- Константин Яковлев на ближайшие годы решил сменить жизненную повестку и переехать на постоянную работу в другой театр. С нами же он продолжит сотрудничество и будет ставить отдельные спектакли, - говорит министр.

По словам Елены Евгеньевны, когда она узнала о том, что Яковлев собирается покинуть Барнаул, она встречалась с ним и пыталась узнать причину отъезда.

- Мы с ним в замечательных отношениях. Мы с ним встречались, обсуждали. Я думаю он имеет право на собственный выбор. Он много лет блестяще отработал в нашем театре, и мы не расстаемся. Сотрудничество будет продолжено, но он все же выбрал в ближайшие годы поработать в другом театре. Я считаю, к его решению мы должны отнестись с уважением, - резюмирует Елена Безрукова.

Судя по данным на сайте Пермского ТЮЗа, Константин Яковлев возглавил именно его.