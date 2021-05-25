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Общество25 мая 2021 8:28

В Алтайском диагностическом центре поменяется главврач

Действующий покидает свой пост в конце мая
Анна СЕМИНААнна СЕМИНА
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Диагностический центр

Диагностический центр

Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководитель Диагностического центра Алтайского края Оксана Лексенкова написала заявление об увольнение. Об этом сообщает ИА «Банкфакс».

- 31 мая она отработает последний день, - эту информацию изданию подтвердили в региональном минздраве.

Причем, по данным «Банкфакса», заявление было написано гораздо раньше, но до настоящего момента ее не комментировали. Инсайдеры не исключают той вероятности, что помимо прочих, деятельностью Лексенковой интересуются силовики, а чиновники пытаются «замять» этот факт.

- Исполнять обязанности руководителя, вероятно, некоторое время будет один из заместителей, так как вопрос с кандидатурой будущего главного врача учреждения еще не решен, - добавляет информагентство.