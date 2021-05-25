2% барнаульцев предпочитают не работать летом

Мужчины признались в желании подольше отдохнуть летом и набраться сил перед поиском нового места Фото: Олег УКЛАДОВ

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, как часто и по каким причинам жители Барнаула увольняются перед летним сезоном.

- Из-за пандемии россияне стали больше держаться за работу и ценить то, что имеют, но с наступлением лета многие сотрудники увольняются, - отмечают специалисты.

По данным онлайн-опроса, который был проведен компанией 20-25 мая во всех регионах России – в том числе в Барнауле (2120 респондентов) среди работающих россиян, уволиться в начале лета решили 9% опрошенных, еще 11% думают о такой возможности, а 38% уволились бы, если бы имели необходимые накопления.

При этом женщины летом увольняются чаще – таковых 67%. Зачастую это связано с необходимостью заботы о детях – среди причин называется подготовка ребенка к школе, невозможность совмещать детское обучение с работой, желание вместе отдохнуть летом.

Основной причиной увольнения в преддверии лета у мужчин является переход на сезонные работы, на которых они планируют заработать – летом традиционно растет спрос на специалистов в области строительства, сельского хозяйства, туризма. Также респонденты-мужчины признались в желании подольше отдохнуть летом и набраться сил перед поиском нового места.

2% из общего числа опрошенных барнаульцев предпочитают вообще не работать летом и увольняются каждый год.

По данным опроса, после увольнения у 26% барнаульских респондентов накоплений хватит на все лето, у 52% опрошенных средств хватит лишь на месяц без работы, а у 22% денег почти нет, и они планируют уехать на дачу или пожить три месяца у родственников.