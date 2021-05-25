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Здоровье25 мая 2021 8:00

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 мая 2021 года составило 51283

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 25 мая 2021 года
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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За минувшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения.

За минувшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии в Алтайском крае составило 51283 человека. По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки зарегистрировано 62 новых случая заражения. Выздоровело 73 пациента.

– По состоянию на 25 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 539 человек. Кроме этого, 155 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, - говорится в сообщении регионального оперштаба

Сегодня в крае насчитывается 148 тяжелобольных пациентов. Из них 63 человека подключены к аппаратам ИВЛ.

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