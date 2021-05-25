В Барнауле создадут крупнейший в Сибири центр единоборств

Спорткомплекс создадут в рамках соглашения между администрацией города Барнаула и ООО «Атлант». Фото со страницы Мари Кулагиной в Instagram.

В Барнауле построят крупнейший в Сибири центр единоборств. Его создадут в рамках соглашения между администрацией города Барнаула и ООО «Атлант», сообщает на своей странице в Instagram заместитель главы администрации города по экономической политике Мария Кулагина.

– Спорткомплекс станет крупнейшим центром смешанных единоборств в Сибирском федеральном округе, входящим в ТОР-5 самых больших центров ММА в России. Общая площадь центра составит более 1000 кв. м, удобные раздевалки, душевые, необходимые вспомогательные помещения. Работы по созданию спорткомплекса планируется завершить в начале 2022 года, – рассказала Мария Кулагина.

Планируется, что услугами спорткомплекса смогут воспользоваться около 70 тысяч человек. Общий объем инвестиций в проект составит 57,6 млн рублей. Отмечается, что объект будет находиться в муниципальной собственности и в нем бесплатно смогут заниматься группы, организованные муниципалитетом.