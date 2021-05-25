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Общество25 мая 2021 6:17

На Алтае утвердили новое звание для работников пищевой и перерабатывающей промышленности

Отраслевой стаж претендентов должен быть не менее 15 лет
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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На последнем месте работы сотрудник должен трудиться не менее пяти лет.

На последнем месте работы сотрудник должен трудиться не менее пяти лет.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

В Алтайском крае губернатор Виктор Томенко утвердил новое почетное звание для работников пищевой и перерабатывающей промышленности. Как сообщают в пресс-службе правительства региона, его могут присвоить рабочим, технологам, логистам, инженерно-техническим и научным работникам промышленных оргнизаций.

– Право на присвоение звания имеют лица, удостоенные наград Алтайского края, ведомственных наград федеральных органов государственной власти и органов государственной власти региона, поощренные Губернатором Алтайского края или Алтайским краевым Законодательным Собранием. Отраслевой стаж претендентов должен быть не менее 15 лет, на последнем месте работы - не менее пяти лет. Звание может быть присвоено максимум пяти кандидатам в год, - сообщает официальный сайт региона.

Награду могут присвоить за многолетний добросовестный труд и личные заслуги, а также за достижение высоких результатов в отрасли и экспортной деятельности.