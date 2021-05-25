В Алтайском крае выбрали победителей детского конкурса «Полицейский Дядя Степа»

Работа Дарьи Бухтояровой. Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Алтайском крае выбрали победителя детского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа». Им стала 11-летняя Дарья Бухтоярова.

– Участвовать в творческом конкурсе имели возможность дети от 6 до 14 лет. Все конкурсанты выполнили замечательные поделки из различных материалов. Путём голосования был выбран победитель регионального этапа конкурса «Полицейский Дядя Стёпа» - им стала Дарья Бухтоярова, которой в День защиты детей,1 июня 2021 года, исполнится 12 лет. Она вместе со своим 5-летним младшим братом Максимом создала уникальную работу в виде огромного дяди Степы – сотрудника ГИБДД и двух ребят, идущих в школу, – сообщили в пресс-службе МВД.

Теперь Дарья представит Алтайский край в финальном этапе Всероссийского конкурса «Полицейский Дядя Стёпа».

Второе место заняла 12-летняя Дарья Самданчап. Она связала фигурку полицейского из пряжи. Бронзу отдали 11-летнему Ивану Свиридову, выполнившему работу в виде дяди Степы и детишек, как в известном произведении Сергея Михалкова.

Ежегодный Всероссийский конкурс детского творчества «Полицейский Дядя Стёпа» реализуется в преддверии Международного дня защиты детей и проходит при поддержке Общественного совета при МВД России.