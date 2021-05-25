Жители Алтайского края должны выплатить 11 млрд рублей по кредитам, налогам и штрафам

Все должники получили постановления об ограничении выезда за пределы России. Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края задолжали 11 млрд рублей по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на управление федеральной службы судебных приставов по региону.

– Более 62 тысяч жителей Алтайского края на данный момент не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов. Суммарно они не заплатили порядка 11 миллиардов рублей, - сообщает издание.

Все должники получили постановления об ограничении выезда за пределы России. На данный момент жители Алтайского края больше всего задолжали по кредитам – 118 млн рублей. На втором месте по задолженности налоги – 23 млн рублей. И на третьем по количеству долгов штрафы ГИБДД – их не оплатили на 11 млн рублей.