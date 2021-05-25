Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Еще
Радио
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика25 мая 2021 5:15

Жители Алтайского края должны выплатить 11 млрд рублей по кредитам, налогам и штрафам

Больше всего долгов скопилось по кредитам
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
КомментироватьОставить комментарий(0)
Все должники получили постановления об ограничении выезда за пределы России.

Все должники получили постановления об ограничении выезда за пределы России.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края задолжали 11 млрд рублей по кредитам, налогам и штрафам ГИБДД. Об этом сообщает amic.ru со ссылкой на управление федеральной службы судебных приставов по региону.

– Более 62 тысяч жителей Алтайского края на данный момент не могут выехать за пределы Российской Федерации из-за долгов. Суммарно они не заплатили порядка 11 миллиардов рублей, - сообщает издание.

Все должники получили постановления об ограничении выезда за пределы России. На данный момент жители Алтайского края больше всего задолжали по кредитам – 118 млн рублей. На втором месте по задолженности налоги – 23 млн рублей. И на третьем по количеству долгов штрафы ГИБДД – их не оплатили на 11 млн рублей.