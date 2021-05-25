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Общество25 мая 2021 4:32

Уровень сервиса на Чуйском тракте признали самым высоким на Алтае

80% турпотока составляют автомобилисты
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Дорожный сервис проверяла межведомственная комиссия.

Дорожный сервис проверяла межведомственная комиссия.

Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Уровень сервиса на Чуйском тракте назвали самым высоким в Алтайском крае. Такой вывод сделала межведомственная комиссия региона в результате проверки объектов дорожного сервиса, сообщает пресс-служба правительства края.

– Это одна из старейших и красивейших дорог в России, она вызывает огромный интерес у туристов, поэтому предъявляются повышенные требования по содержанию и уровню комфорта, - отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Всего комиссия проверила почти объектов дорожного сервиса. Такой контроль проводится ежегодно перед началом туристического сезона. Отмечается, что 80% турпотока составляют именно автомобилисты.