Уровень сервиса на Чуйском тракте признали самым высоким на Алтае

Дорожный сервис проверяла межведомственная комиссия. Фото: пресс-службы правительства Алтайского края

Уровень сервиса на Чуйском тракте назвали самым высоким в Алтайском крае. Такой вывод сделала межведомственная комиссия региона в результате проверки объектов дорожного сервиса, сообщает пресс-служба правительства края.

– Это одна из старейших и красивейших дорог в России, она вызывает огромный интерес у туристов, поэтому предъявляются повышенные требования по содержанию и уровню комфорта, - отметил министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев.

Всего комиссия проверила почти объектов дорожного сервиса. Такой контроль проводится ежегодно перед началом туристического сезона. Отмечается, что 80% турпотока составляют именно автомобилисты.