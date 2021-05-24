Штормовое предупреждение продлили в Алтайском крае до 27 мая

Жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности в некоторых районах, сообщает региональное управление МЧС.

– В Алтайском крае в период с 25 по 27 мая местами в западных районах сохранится высокая (4 класс горимости) и чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), – отметили в ведомстве.

Там добавили, что в крае на постоянной основе проводят работу по стабилизации обстановки с пожарами. Жителей региона соблюдать правила пожарной безопасности. Природные возгорания, как правило, представляют угрозу не только садово-дачным обществам, но и населенным пунктам, объектам экономики и социального назначения.