Число умерших с коронавирусом в Алтайском крае на 24 мая 2021 года составило 3170

За сутки умерли 10 человек с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае по состоянию на 24 мая скончались 3170 человек с коронавирусом, в том числе 2241 случай от COVID-19, 929 – иные причины смерти. Об этом рассказали в оперштабе региона.

– За минувшие сутки умерли десять человек с коронаврусом. Девять из них скончались из-за COVID-19, один – по иным причинам, – отмечает оперштаб.

Количество зараженных коронавирусом также растет, в крае их уже 51221, в том числе 3477 детей.

Из общего числа заболевших 514 случаев – завозные, в т.ч. 212 – из-за рубежа; 31507 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 51221 заболевших: 13324 – у больных внебольничной пневмонией, 29959 – у заболевших ОРВИ, в 7938 случаях – бессимптомное течение.

Выздоровевших также становится больше – их уже 46139. Всего в Алтайском крае на коронавирус обследовали более 1,4 млн человек.