На Алтае арбитражного судью обвиняют в получении взяток

Уголовное дело направили в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

Судью Арбитражного суда Алтайского края обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Правоохранители завершили расследование этого уголовного дела, пишет краевой Следком.

– По данным следствия, в 2010 году судья за общее покровительство по службе в виде вынесения в будущем судебных актов по находящимся у него в производстве делам и определения о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица, получил в качестве взятки автомобиль Toyota Land Cruiser Prado по существенно заниженной цене – на 360 тысяч рублей, – отметили в ведомстве.

Также с 2016 по 2017 год судья принимал решения за взятки по 500 тысяч рублей за каждый судебный акт. Общая сумма полученных денег составила 2 миллиона рублей.

– Кроме того, в указанный период времени, за принятие решения об отказе удовлетворить заявления конкурсных управляющих по двум арбитражным делам, касающимся объекта недвижимости, получил от предпринимателя через посредника взятку частями на общую сумму 2,5 млн рублей, – добавили в Следкоме.

Во время расследования уголовного дела судья не признал свою вину. На его имущество, стоимостью более 10 миллионов, рублей наложили арест. Уголовное дело направили в суд.