Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае на 24 мая 2021 года составило 51221

За сутки выявили 62 новых случая Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае по данным на 24 мая 2021 года выросло на 62 человека и составило 51221 случай инфицирования, в том числе 3477 детей. Об этом пишет оперштаб региона.

– По состоянию на 24 мая находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 561 человек. Кроме этого, 163 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях, – добавили в оперштабе.

Количество тяжелобольных – 153, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 58.

Новые случаи COVID-19 за минувшие сутки выявили в следующих городах и районах Алтайского края: Барнаул – 18, Бийск – 14, Новоалтайск – 7, Первомайский район – 5, Камень – на - Оби, Волчихинский район – по 3 заболевших, Залесовский, Ключевской районы – по 2 заболевших, Заринск, Бийский, Заринский, Кулундинский, Кытмановский, Ребрихинский, Угловский, Хабарский районы – по 1 заболевшему.

Число выздоровевших в Алтайском крае также растет: за минувшие сутки оно увеличилось на 40 человек. Всего вылечившихся – 46139.