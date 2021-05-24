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Общество24 мая 2021 9:02

В Барнауле на несколько часов закрыли движение транспорта в районе ж/д вокзала

Ограничения связаны с подготовкой и проведением акции
Константин Санталов
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Участников дорожного движения просят быть внимательными

Участников дорожного движения просят быть внимательными

Фото: Олег УКЛАДОВ

В понедельник, 24 мая, в Барнауле на несколько часов закрыли движение транспорта в районе железнодорожного вокзала, сообщает пресс-служба правительства региона.

– 24 мая, с 8 часов 30 минут до 16 часов перекроют движение всех видов транспорта на проезде от здания №10 до здания №9 по площади Победы, – добавили в пресс-службе.

Ограничения связаны с подготовкой и проведением информационно-пропагандистской акции «Мы - армия страны. Мы - армия народа».

Участников дорожного движения просят быть внимательными на этом участке и по возможности заранее выбирать пути объезда.