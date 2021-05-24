В Барнауле пройдут соревнования в стиле Vogue

Соревнование между танцорами этого стиля называется Vogue ball (вог бал) Фото: материалы пресс-служб

На выходных, 29 и 30 мая, в Барнауле пройдет ежегодные соревнования в стиле Vogue – Royal Vogue Bal, сообщают организаторы.

– Это танцевальное направление стало популярным благодаря клипу певицы Мадонны «Vogue». В России оно активно развивается уже больше 10 лет, а в Барнауле – с 2014 года, – добавили организаторы.

Соревнование между танцорами этого стиля называется Vogue ball (вог бал). Это событие на грани моды и танца: у каждого бала есть определенная тематика и дресс-код. В этот раз темой стали популярные фильмы и сериалы. Участникам нужно не только показывать свое владение танцем, но и каждый раз подготовить новый костюм.

Vogue ball состоится в субботу, 29 мая, в 15 часов по адресу проспект Космонавтов 6г, в галереи изобразительного искусства «Республика Изо».

Кроме того, в воскресенье, 30 мая в рамках мероприятия пройдут танцевальные мастер-классы от приглашенных педагогов из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Воронежа, Красноярска и Новосибирска. Выходные вог-вечеринкой в тематике «one color outfit» – гости должны выбрать любой цвет и использовать в своем наряде только его.

Более подробную информацию можно найти на странице в Instagram.