В Алтайском крае стартовало предварительное голосование «Единой России»

24 мая в Алтайском крае началось предварительное голосование «Единой России». Об этом сообщил Денис Голобородько, руководитель Регионального исполнительного комитета партии.

– С 24 по 30 мая по всей стране в режиме онлайн – на сайте pg.er.ru - пройдет предварительное голосование. Партия «Единая Россия» с помощью граждан отберет кандидатов для последующего выдвижения на выборы в Государственную Думу. Жители Алтайского края на этом сайте смогут проголосовать и за кандидатов на выборы в Алтайское краевое Законодательное Собрание, – отметил Денис Голобородько.

По его словам, система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена, а верификация персональных данных производится через портал Госуслуги, что обеспечивает надежную защиту как самих данных, так и результатов голосования. Система автоматически определяет подходящий счетный участок для голосующего.

В Алтайском крае в предварительном голосовании участвуют 438 кандидатов. Из них – 93 зарегистрировались на выборы в Госдуму, а 345 – в Алтайское краевое Законодательное Собрание.

В системе предварительного голосования уже зарегистрировалось около 50 тысяч избирателей из Алтайского края. Регистрация продолжится до 28 мая. Итоги предварительного голосования подведут 31 мая, победители представят партию на выборах в сентябре.