С начала пандемии на Алтае вырос спрос на частные дома

В этом году вырос спрос и на дачи Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае с начала пандемии резко вырос спрос на частные дома. Об этом рассказал Андрей Рерих, замглавы управления Росреестра по региону, пишет «Интерфакс».

– В I квартале на учет поставлено порядка 1 тыс. 50 объектов индивидуального жилищного строительства, тогда как в I квартале прошлого года было порядка 650 объектов, – заявил Андрей Рерих.

Почти на 12% увеличилось число сделок с земельными участками - с почти 17 тыс. в январе-марте 2020 года до 19 тыс. за такой же период 2021 года.

По словам замруководителя управления, покупатели начали активно интересоваться частными домами с весны 2020 года.

Напомним, ранее мы сообщали, что в этом году вырос спрос и на дачи, а вслед за ним и цены - примерно на 30 процентов. Подробнее об этом можно прочитать здесь.