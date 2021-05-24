Проект молодого алтайского ученого получит поддержку Фонда содействия инновациям

Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурса https://fasie.ru/press/fund/start-results-2021 по программе «Старт-1». Проект из Алтайского края рекомендовали к получению грантового финансирования.

На участие в конкурсе первого года программы «Старт» поступило почти 1 400 заявки. К финансированию фонд рекомендовал 160 авторских предложений. Поддержку в два миллиона рублей получит проект молодого ученого Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова Дениса Габеца «Разработка состава и способа получения комплексно-модифицированного чугуна повышенной износостойкости и прочности для деталей, работающих в условиях ударно-фрикционного износа».

Молодой ученый АлтГТУ им. И.И. Ползунова Денис Габец Фото: предоставлено пресс-службой

«К деталям, работающим в условиях ударно-фрикционного износа можно отнести: корпусные изделия, детали подвижного состава и детали тормозных систем. Одной из таких деталей является колпак скользуна тележки грузового вагона, – поясняет молодой ученый. – Главная задача проекта – создание детали, работающей в сложных условиях ударно-фрикционного износа. Разработан и запатентован комплексно модифицированный чугун (СЧКМ-45), который обладает рядом преимуществ по сравнению с известными материалами. Сравнительные триботехнические испытания разработанного чугуна показали, что его износостойкость в 1,5 раза выше, по сравнению с чугуном СЧ35. Повышение износостойкости и прочности комплексно модифицированный чугун (СЧКМ-45) в условиях сухого трения достигается в результате введение в материал никеля, молибдена и ванадия, что способствует образованию более равномерного распределения металлической основы материала. За счет этого возможно применение разработанного материала для более эффективного использования чугуна в парах трения с элементами тележки грузового вагона, что позволит повысить нормативный пробег грузовых вагонов по данному узлу со 160 до 480 тыс. км».

По словам разработчика, в этом году планируется изготовить опытные образцы колпака скользуна из разработанного комплексно-модифицированного чугуна СЧКМ-45, а также провести его натурные испытания.

Добавим, программа «Старт» направлена на создание новых и поддержку существующих малых инновационных предприятий, стремящихся разработать и освоить производство нового товара, изделия, технологии или услуги с использованием результатов собственных научно-технических и технологических исследований, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.