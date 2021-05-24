Автомобиль Toyota опрокинулся после ДТП в Барнауле

В результате ДТП травмы получила 23-летняя водитель автомобиля Subaru Legacy Фото: ГИБДД Барнаула

В Барнауле вечером 23 мая столкнулись два автомобиля, один из них опрокинулся. В аварии пострадала водитель иномарки, сообщает ГИБДД города на своей странице в Instagram.

– ДТП произошло в 20:15 на пересечении улиц А.Петрова и 42-й Краснознаменной. Предварительно установлено, что водитель Subaru Legacy при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступила дорогу Toyota Harrier который двигался со встречного направления, произошло опрокидывание автомобиля Toyota, – отметили в ведомстве.

В момент аварии оба водителя ехали без пассажиров. В результате ДТП травмы получила 23-летняя водитель автомобиля Subaru Legacy. Ей оказали помощь в горбольнице №1.

Полицейские проводят проверку по факту этого ДТП.

Напомним, 24 мая в Барнауле произошла авария, в результате которой пострадали пять человек.