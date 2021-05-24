В Барнауле накажут автомобилистов, въехавших в водоохранную зону

Водоохранная зона Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле провели рейд по соблюдению экологических норм у водоемов. В мероприятии приняли участие сотрудники отдела по охране окружающей среды администрации города и минприроды края, сообщает пресс-служба мэрии города.

– Установлен факт стоянки транспортных средств в водоохранной зоне реки Обь вдоль Правобережного тракта недалеко от здания магазина Леруа Мерлен (Правобережный тракт, 25), которая составляет 200 метров, – сообщили в горадминистрации.

Специалисты составили акт. Правонарушителей привлекут к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 8.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.